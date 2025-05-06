İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 615'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 615'e, yaralı sayısının ise 118 bin 752'ye yükseldiği ifade edildi.