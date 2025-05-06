İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 615'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 118 bin 752 olduğunu bildirdi.
İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 615'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 615'e, yaralı sayısının ise 118 bin 752'ye yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya