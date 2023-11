İsrail'in Gazze saldırıları Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını ve bu saldırıların can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, batısındaki Eş-Şati ve El-Bureyc, orta kesimindeki El-Megazi mülteci kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, son saatlerdeki hava saldırılarını kasıtlı şekilde en yoğun ve nüfusu yüksek mülteci kamplarına yoğunlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların onlarca can kaybı ile yüzlerce yaralanmanın yanı sıra çok sayıda konutta geniş çapta tahribata yol açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların " İsrail'in can kaybının artması yönündeki isteğini teyit ettiği" aktarıldı.

Binlerce Filistinlinin yaşadığı mülteci kampları genel olarak dar bölgelerde sacdan ya da birbirine bitişik şekilde betondan yapılmış evlerden oluşuyor.

İsrail'in 31 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Ordu ayrıca bugün yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.