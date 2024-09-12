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İsrail'in Gazze'de vurduğu okulda 6 UNRWA çalışanı öldü

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İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında UNRWA'ya ait bir okulun vurulduğu, 6 UNRWA çalışanının öldüğü açıklandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananın kabul edilemez olduğunu, vurulan okulda 12 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu söyledi.

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında UNRWA'ya ait bir okulun vurulduğu, 6 UNRWA çalışanının öldüğü açıklandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananın kabul edilemez olduğunu, vurulan okulda 12 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu söyledi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de UNRWA'nın altı çalışanı bugün İsrail'in hava saldırısında orta kesimlerdeki Nuseirat'ta bir okul ve çevresini vurması sonucu hayatını kaybetti. Bu, tek bir olayda personelimiz arasında meydana gelen en yüksek ölü sayısıdır. Ölenler arasında UNRWA barınağının müdürü ve yerinden edilmiş insanlara yardım sağlayan diğer ekip üyeleri de bulunmaktadır. Ailelerine ve sevdiklerine içten başsağlığı diliyoruz. Bu okul savaş başladığından bu yana beş kez vuruldu. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmaktadır. Gazze'de hiç kimse güvende değil" denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise okulda halihazırda 12 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğuna dikkat çekerek, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Yaklaşık 12 bin kişinin barındığı bir okul bugün yine İsrail hava saldırıları tarafından vuruldu. Altı UNRWA çalışanımız öldürülenler arasında" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonrası yaklaşık 500 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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