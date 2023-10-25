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İsrail bu kez Suriye'nin Dera kentini hedef aldı! 8 asker öldü, 7 asker yaralandı

Hamas operasyonuna karşılık vererek günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, bu kez Suriye'nin Dera kentindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Suriye ordusundan 8 asker ölürken, 7 asker de yaralandı. Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, Suriye topraklarından İsrail'e roket atılmasına karşılık savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldığını açıkladı.