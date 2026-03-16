İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu

İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu Haber Videosunu İzle
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu
İsrail'in Demir Kubbe sistemi, İran füzelerini engellemekte yine başarısız oldu. Arızalanan Demir Kubbe füzesi, İsrail'in kuzeyinde bir binaya çarparken, enkaz yığınına dönen binada yangın çıktı.

  • İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminde teknik bir arıza meydana geldi.
  • Arıza nedeniyle engellenemeyen füze, İsrail'in kuzeyindeki bir binaya çarparak binanın yıkılmasına ve yangın çıkmasına neden oldu.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri saldırılarda İranlı yetkililere göre 1348 kişi öldü ve 17 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail'e ait Demir Kubbe sisteminin füzesi arızalanarak İsrail'in kuzeyinde bir binaya çarptı.

DEMİR KUBBE, BİNAYI VURDU

İsrail'in kuzeyinde, İran tarafından fırlatılan füzeleri engellemekle görevli Demir Kubbe savunma sisteminde teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle engellenemeyen füze, bölgedeki bir binaya doğrudan isabet etti.

BİNADA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle binada büyük bir yangın çıkarken, yapı tamamen yıkılarak enkaz haline geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
