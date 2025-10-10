İsrail Hükümeti Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Onayladı

İSRAİL hükümeti, Gazze'de ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in katılımıyla düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, hükümetin, Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını onayladığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümet onayının ardından tüm askeri operasyonların 72 saat boyunca tamamen durdurulacağı ve İsrail ordusunun belirlenen sınırlara 24 saat içinde çekilmesinin planlandığı kaydedildi. Anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki tüm İsrailli rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması, İsrail'in ise belirli sayıda Filistinli mahkumu salıvermesi öngörülüyor.

Uygulama sürecini de denetlemek üzere ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer bazı ülkelerin katılımıyla bir görev gücü oluşturulacağı belirtildi.