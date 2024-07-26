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İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı

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İsrail'de bir hapishanede tutsak olan Filistinli genç, aylar sonra özgür kaldı. Gördüğü işkenceden dolayı annesinin oğlunu tanıyamadığı anlar, İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in Filistin'e olan saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor. Hapishanede aylardır tutsak olan bir Filistinli'nin serbest kaldığı anlarda annesiyle yaşadıkları yürek yaktı.

Filistinli bir gencin hapisten çıktıktan sonra annesi ile karşılaştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Annenin evladını ilk başta tanıyamaması ise yapılan işkencenin boyutunu gözler önüne serdi. Genci tanıdıktan sonra "Hamza" diyerek ağlayan anne, evladına uzun uzun sarıldı.

Öte yandan; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (6)

Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Arkadaki ağaçlarda biraz yeşil lik var.

7
107
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AKREP KRAL:

bunumu çıkardın bu videodan tebrikler.

yanıt22
yanıt6
ayhan ertaş:

gözlerim yaş oldu la ilahe illallah muhammeden resulullah

58
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1gerceklerinsesi:

Niye daha önce çocuk hiç sakal uzatmamış mı?

8
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Zekı Bulut:

Bir gunde turkiyedeki hapishanelerdeki hasta yasli tutsaklari yada iskence goren tutsakkari yada bir iftraya kurban olup 30 yil yatanlari gosterseniz cok doğru ve tarafsiz haber yapmis olursunuz

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0
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ALİCAN:

İçimiz kurt kaynıyor

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