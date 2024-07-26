İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı

İsrail'in Filistin'e olan saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor. Hapishanede aylardır tutsak olan bir Filistinli'nin serbest kaldığı anlarda annesiyle yaşadıkları yürek yaktı.

Filistinli bir gencin hapisten çıktıktan sonra annesi ile karşılaştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Annenin evladını ilk başta tanıyamaması ise yapılan işkencenin boyutunu gözler önüne serdi. Genci tanıdıktan sonra "Hamza" diyerek ağlayan anne, evladına uzun uzun sarıldı.

Öte yandan; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.