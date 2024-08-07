İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı ortadan kaldırmak için bir fırsat

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" ifadelerini kullandı.

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı. Açıklamada, "Hareketin liderlik kurumlarında yapılan derinlemesine ve kapsamlı istişareler ve görüşmelerin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi bürosunun başına Mücahid lider kardeş Yahya Sinvar'ı seçmeye karar verdi" denildi.