Üye Girişi
Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı ortadan kaldırmak için bir fırsat

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın atanmasını, onu hızla ortadan kaldırmak ve Hamas'ı yeryüzünden silmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Hamas, İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ı siyasi büro başkanı olarak seçtiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" ifadelerini kullandı.

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı. Açıklamada, "Hareketin liderlik kurumlarında yapılan derinlemesine ve kapsamlı istişareler ve görüşmelerin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi bürosunun başına Mücahid lider kardeş Yahya Sinvar'ı seçmeye karar verdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İsmail Haniye İsrail Politika Dünya Haberler

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz

MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz
title