İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Eriha'da gerçekleştirilen baskın ve çatışmalarda bir çocuk hayatını kaybetti, 6 Filistinli yaralandı.

BATI İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece yarısı, Eriha'daki Akabe Cebr ve Ayn el-Sultan mülteci kamplarına baskın düzenledi ve Akabe Cebr'de bir eve bomba attı.

Eriha'nın güneyindeki Kudüs Caddesi'nde ise İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı ise Akabe Cebr ve Ayn Sultan mülteci kamplarındaki çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını, 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.