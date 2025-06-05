İsrail, Greta Thunberg'in Gemisine Gazze'ye Giriş İzni Vermedi

(ANKARA) – İsrail ordusu, çevre aktivisti Greta Thunberg dahil olmak üzere 12 kişilik aktivist grubunu taşıyan ve Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan "Madleen" adlı geminin Gazze kıyılarına yaklaşmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) tarafından gönderilen gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya limanından ayrıldı. Gemi, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bebek maması, hijyen ürünleri, pirinç, un, su filtreleri ve tıbbi ekipman gibi temel yardım malzemeleri taşıyor.

İsrail kamu yayıncısı KAN'a göre, İsrail başlangıçta gemiye izin vermeyi değerlendirmiş ancak bu karar daha sonra güvenlik gerekçeleriyle geri çekilmişti.

İsrail basınına konuşan yetkililer, geminin Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi halinde "aktivistlerin Gazze'de mahsur kalacağı" ve bunun İsrail ablukasını zayıflatabilecek emsal bir durum yaratacağını düşünüyor.

Bu nedenle İsrail, "Madleen" gemisinin yaklaşmasına izin vermeme kararı aldı. Geminin gelecek günlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. İsrail'in alacağı ek önlemler ve gemiye yönelik tutumu gelecek saatlerde netleşecek. İsrail merkezli Jerusalem Post kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın konuya ilişkin yeni kararlar alabileceğini ekledi.