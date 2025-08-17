İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze İşgal Planını Onaylayacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze İşgal Planını Onaylayacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak için bugün ordu yetkilileriyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, Zamir, Gazze kentinin işgal planlarını onaylamak üzere Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek. Haberde, planın 'daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği' belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
