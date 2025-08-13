İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Lübnan'ı Ziyaret Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Lübnan'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyini ziyaret ederek, ateşkes sonrası yapılan hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Lübnan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bazı noktaları ziyaret etti. Zamir bölgede yaptığı açıklamada, Hizbullah'la ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a karşı 600 hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
