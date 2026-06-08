İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Emir verilir verilmez İran'a saldırı düzenleyeceğiz
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına karşılık olarak emir verilir verilmez İran'a saldırılacağını açıkladı.
İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak 'emir verilir verilmez' İran'a saldıracaklarını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordu komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Açıklamada Zamir'in, 'İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır' ifadesine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı