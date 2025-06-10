İsrail, Gazzeye Yardım Götüren Gemideki Aktivistleri Alıkoydu

İsrail, Gazzeye Yardım Götüren Gemideki Aktivistleri Alıkoydu
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Madleen gemisinde bulunan 12 aktivistin avukatları, İsrail güçlerinin gemiyi uluslararası sularda ele geçirerek aktivistleri zorla İsrail topraklarına getirdiğini belirtti. Uluslararası hukukun ihlali yapıldığı ve aktivistlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

GAZZE'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisinde İsrail tarafından alıkonulan 12 aktivistin avukatları açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail güçlerinin gemiyi uluslararası sularda ele geçirip gönüllüleri zorla İsrail topraklarına getirmesi nedeniyle, İsrail devletinin aktivistleri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Aktivistlerin avukatlığını yapan Adalah hukuk ekibi tarafından, yaşanan süreç ile ilgili açıklama yapıldı. Avukatlar Hadeel Abu Salih ve Lubna Tuma ile gönüllü avukat Afnan Khalifa tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda gözaltına aldığı 12 kişiyi iradeleri dışında İsrail topraklarına transfer etmesine rağmen, 'Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri' suçlaması ile muamele ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Madleen gemisine el koymasının ve Gazze'deki ablukayı kırmaya çalışan silahsız ve barışçıl gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. Avukatlar, Gazze'ye yönelik devam eden ablukanın savunmasız bir nüfusu aç bırakmaya yönelik yasa dışı bir kuşatma ve toplu cezalandırma anlamına geldiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika - İsrail Soykırım Davası'nda verdiği geçici önlemleri doğrudan ihlal ettiğini söylediler. Avukatlar, aktivistlerin Gazze'deki aç sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının meşru bir hak olduğunu savunarak, Madleen'in hedefine ulaşmasını engellemenin ve gönüllüleri gözaltına almanın, İsrail'in bağlayıcı uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve yasa dışı ablukasının bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Avukatların açıklamasında, aktivistler hakkında işlem yapan yetkililerin İsrail yasalarına göre bile yetkilerinin olmadığı savunuldu. İsrail güçlerinin gemiyi uluslararası sularda ele geçirip gönüllüleri zorla İsrail topraklarına getirmesi nedeniyle, İsrail devletinin aktivistleri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Avukatlar, aktivistlerin derhal serbest bırakılması, gemilerine binmelerine ve Gazze'ye yardım götürmelerine izin verilmesi ve daha sonra kendi ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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