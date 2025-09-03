Haberler

İsrail, Gazze'yi işgal operasyonlarının ikinci aşamasına başladı

Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'yi tamamen işgal etmenin amaçlandığı Gideon operasyonlarının ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'yi tamamen işgal etmek için, operasyonların ikinci aşamasına başladı.

GAZZE'DE GİDEON OPERASYONLARINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'nin tamamen işgal edilmesini öngören Gideon operasyonlarında kritik sürece girildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gideon operasyonlarında ikinci aşamaya geçildiğini açıkladı.

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHiçlik:

Savaş anlamsız bir şeydir. Herşey diplomacy ile çözülmelidir. İnsanlar mutlu ve neşeli olursa, çöp kenarına güzel yiyecekler asarlar. Savaş olursa hiç bir şey asmazlar, assalar bile çabuk tükenir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

lafan guzel galiba sarapci

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

kafan guzel galiba sarapci

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEymen FIRAT:

şeytan ABD, it israili devamlı 1967 yıllindan beri saldırgan olarak kullanıyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen FIRAT:

şeytan ABD, it israili devamlı 1967 yıllindan beri saldırgan olarak kullanıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen FIRAT:

it İsrail, itligini yapıyor.islam ülkeleri de bu iti terbiye edelim demiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil ibrahim Demir:

Ne oldu akp ve lideri, hani kirmizi cizginiz. Konusan degil icraati yapan dediginde durusttur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
