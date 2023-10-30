İsrail, Gazze Şeridi'ne işaret fişekleriyle saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Beyt Hanun'a düzenlenen kara operasyonunda çok sayıda işaret fişeği kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, Beyt Hanun'a çok sayıda işaret fişeği attı.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 24 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a kara operasyonları düzenleyen İsrail, bölgeyi yoğun topçu atışlarıyla ve havadan hedef alıyor. Ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Beyt Hanun'a çok sayıda işaret fişeği attı. - GAZZE