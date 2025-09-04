Haberler

İsrail, Gazze Operasyonunun İkinci Aşamasına Geçti

İsrail, Gazze Operasyonunun İkinci Aşamasına Geçti
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasını duyurdu. Hamas ise İsrail'e karşı 'Musa'nın Asası' operasyonunu başlattı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze şehrine yönelik operasyonun ikinci aşamasına geçtiklerini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla Gazze'de saha turu gerçekleştirdi. Zamir, Gazze'de yapılan gözlemin ardından operasyonun ikinci aşamasına geçildiğini söyleyerek, "Gazze'nin merkezi bölgesinde çatışmaları artırıyor ve Hamas'a verilen zararı derinleştiriyoruz. Bu hedef doğrultusunda önemli bir yedek personel seferberliği başlattık. Hamas'ın ağırlık merkezlerine, onu yenene kadar saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze kentini tümden işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı 'Musa'nın Asası' adlı operasyonu başlattığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
