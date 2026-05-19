İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm tekneleri alıkoydu

İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu.

İSRAİL ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki teknelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Filoda en son 'Lina Al-Nabulsi' teknesine müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
