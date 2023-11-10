İsrail, Gazze'deki saldırılara 4 saatlik ara verecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, dün İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılara günlük 4 saatlik ara vereceğini ve buradaki Gazzelilerin güneye gitmesini sağlayacak iki insani koridor açılacağını duyurdu.

NSC Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün basına telekonferans yöntemiyle yaptığı açıklamalarda İsrail tarafıyla 'aktif' görüştüklerini ve Gazze'nin kuzeyinde günlük 4-5 saat kadar açık kalacak iki insani koridor olacağını belirtti. Kirby, Gazzelilerin saldırıların yoğun yaşandığı kuzeyi boşaltması için kullanacağı koridorlarla ilgili "Birincisi, artık insanların Gazze'nin kuzey kesimindeki tehlike bölgelerinden kaçmasına olanak tanıyan iki insani koridor olacak.

Son birkaç gündür her gün dört ila beş saat arasında açık olan bu türden ilk koridor, şimdiden binlerce insanın kara operasyonlarının ana bölgesinden uzakta, güneydeki daha güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

İKİNCİ KORİDOR, SAHİL YOLU BOYUNCA

Sahil yolu boyunca uzanan ikinci rota ise daha fazla, binlerce kişinin güneydeki daha güvenli bölgelere ulaşmasını sağlayacak."

Koordinatör Kirby, İsrail'in saldırılara günlük 4 saat ara vermesiyle ilgili ise "Duraklama konusuna dönecek olursak, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde her gün dört saatlik duraklamalar uygulamaya başlayacağını ve bunun üç saat önceden duyurulacağını anlıyoruz. Şimdi İsrailliler bize, duraklama süresi boyunca bu bölgelere herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.