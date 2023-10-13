Gazze'yi bombardıman altına alan İsrail, El Awda Hastanesi'nin tamamen boşaltılması için süre verdi. Saat 06.00'da kadar hastanenin boşaltılması yönünde uyarıldıklarını söyleyen yetkililer, hastaları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze'deki bir hastanenin boşaltılması için süre verdi

Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze'deki El Awda Hastanesi'nin yerel saatle 06.00'ya kadar boşaltılması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

"SAAT 06.00'A KADAR BOŞALTIN"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere tahliye için süre verdi. Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, IDF tarafından Gazze'nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi'nin yerel saatle 06.00'ya kadar boşaltılması yönünde hastane yetkililerinin uyarıldığı belirtildi.

"HASTALARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada ayrıca, hastaların tahliyesinin karmaşık bir hal aldığı vurgulanırken, "Gazze'de devam eden saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇOCUK HASTANESİNİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı. Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.