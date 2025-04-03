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İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

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İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgedeki hastanelere nakledildi. Bu saldırı, bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'na saldırı düzenledi

• Aralarında çocukların da bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi

• Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelere nakledildi

İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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