İsrail'e İran'dan Füze Saldırıları Düzenlendi
İsrail Ordusu, İran'ın ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtilirken, vatandaşların korunaklı alanlarda kalmaları istendi.
İSRAİL Ordusu, İran'dan ülkenin merkezi bölgelerine yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan yapıla açıklamada, İran'ın ülkenin kuzey, güney ve merkezi bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemek için çalıştığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara korunaklı alanlarda kalınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, İsrail genelinde birçok bölgede sirenlerin çaldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya