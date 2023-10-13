İsrail doğrudan basın mensuplarını hedef aldı: 1 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının olduğu bölgeyi topçu ateşiyle vurdu. İsrail'in saldırısında 5 basın mensubu yaralanırken, 1 kameraman ise hayatını kaybetti. Öte yandan saldırının yapıldığı bölgedeki son durum, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası bölge savaş alanına dönerken 5 gazeteci yaralandı. Öte yandan saldırıda 1 gazeteci ise hayatını kaybetti.

SINIRDA HAREKETLİ ANLAR

Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri top atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Apachi helikopterleriyle sınır hattı üzerinde yoğun uçuşlar yapıyor.

DOĞRUDAN GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR: 1 ÖLÜ

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 9 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, bugüne kadar yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.