İsrail doğrudan basın mensuplarını hedef aldı: 1 ölü, 5 yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının olduğu bölgeyi topçu ateşiyle vurdu. İsrail'in saldırısında 5 basın mensubu yaralanırken, 1 kameraman ise hayatını kaybetti. Öte yandan saldırının yapıldığı bölgedeki son durum, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası bölge savaş alanına dönerken 5 gazeteci yaralandı. Öte yandan saldırıda 1 gazeteci ise hayatını kaybetti.
Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri top atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Apachi helikopterleriyle sınır hattı üzerinde yoğun uçuşlar yapıyor.
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, bugüne kadar yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.