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İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, PKK/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ile telefonda görüştü. Görüşmede Sa'ar, terör örgütüne olan desteklerini bir kez daha yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, PKK/ Ypg'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA YİNELEDİ

Telefon görüşmesinde Sa'ar, terör örgütüne olan desteklerini bir kez daha yineledi. İsrail basınının aktardığına göre Ahmed, Suriye'de yönetimi ele geçiren silahlı grupların "Kürtlere" yönelik keyfi tutuklamalar ve infazlar yürüttüğünü iddia etti. Bakan Sa'ar'ın ise "Kürtlerin endişelerini her platformda gündeme getiriyoruz" dediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 30 Kasım 2024'te PKK/ Ypg terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatılmıştı. Operasyon kapsamında terör örgütünün elinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç kurtarılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, operasyon üzerine yaptığı açıklamada terör örgütüne destek vermişti. Sa'ar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Suriye'deki olayları ve durumu ele aldık. Suriye'deki Kürt azınlığın güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladım, çünkü hala saldırılarla karşı karşıyalar. Kürtler DEAŞ'a karşı cesurca savaştılar. Uluslararası toplum onları radikal İslamcıların saldırılarından korumayı sağlamalı."

İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Yıllardır söylüyorum kürtlerin şimdilik tek dostları israil ve abd, som 50 yıllık tarih onu gösterdi

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

israil bizim başdüşmanızdır

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