İsrail Savunma Bakanı Katz: Kesintisiz hava harekatı yürütülecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 'Aslan Kükremesi' operasyonu çerçevesinde Tahran'daki hedeflere yönelik kesintisiz hava harekatı gerçekleştireceklerini duyurdu. Hava Kuvvetleri'nin, Netanyahu'nun onayıyla harekete geçtiğini belirtti.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, " Tahran'daki 'Tornado' hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz hava harekatı yürütülecek" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sanal medya hesabından 'Aslan Kükremesi' operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Katz, operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin onayladığı plan doğrultusunda harekete geçtiğini bildirdi. Katz, "İlk kez 'Aslan Kükremesi' operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında 'saldırmaya hazır' pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi. Şu andan itibaren, Tahran'daki 'Tornado' hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekatı yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
