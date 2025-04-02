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İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti

İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeni alanları ele geçirmek amacıyla genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Katz'ın açıklamaları sonrasında 36. Tümen bu sabah erken saatlerde Güney Gazze'ye girdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Gazze'de yaşayanlara, "Hamas'ı kovun ve tüm rehineleri iade edin " diye seslenen Katz, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırısının "teröristleri ve terörist altyapıyı ezmek, temizlemek ve İsrail Devleti'nin güvenlik bölgelerine eklenecek yeni alanları ele geçirmek amacıyla genişletileceğini" söyledi.

BU SABAH ERKEN SAATLERDE GÜNEY GAZZE'YE GİRDİLER

İsrail ordusu geçtiğimiz ay, 36. Tümeni Gazze'deki operasyonlara hazırlanmak üzere Güney Komutanlığı'na gönderilmişti.

36. Tümene bağlı birliklerin, Gazze'ye yönelik saldırın genişletilmesinin bir parçası olarak bu sabah erken saatlerde Güney Gazze'ye girdiği kaydedildi. İsrail ordusunun bu gece Gazze Şeridi'nin güneyine (Refah ve Han Yunus) düzenlediği yoğun saldırılara da 36. Tümen öncülük etti.

İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti

REFAH MERKEZE DOĞRU İLERLİYORLAR

Filistin medyası da gece boyunca Refah ve Han Yunus'ta büyük bir saldırı dalgası yaşandığını, İsrail kuvvetlerinin bu sabah Refah merkeze doğru ilerlediğini bildirdi.

İSRAİL BAZI BÖLGELERİN BOŞALTILMASINI İSTEMİŞTİ

İsrail ordusu geçen günlerde, daha önce kara saldırısı düzenlemediği Refah kentinin tamamıyla, Refah ile Han Yunus arasındaki geniş bir bölge için tahliye açıklaması yapmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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