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İsrail'in Lübnan Saldırısında 7 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan Saldırısında 7 Ölü, 3 Yaralı
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İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, bu sabah erken saatlerde Nebatiye vilayetine bağlı Ensar kasabası kırsalındaki bir binaya İsrail güçlerince hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda hedef alınan binada büyük yıkım meydana geldiği ve olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma, cenazeleri çıkarma ve yaralıları hastanelere sevk etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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