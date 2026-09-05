İsrail'in Nebatiye'de Mescide Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın içindeki mescidi bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırı, kentin Ruvays Mahallesi'nde bulunan Seyyide Masume Parkı'ndaki mescide gerçekleştirildi.
LÜBNAN'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidini hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye kentinin Ruvays Mahallesi'nde bulunan Seyyide Masume Parkı'ndaki mescide hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı