İsrail'den İran'a Yeni Saldırılar

İsrail'den İran'a Yeni Saldırılar
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İsrail, 13 Haziran akşamı İran'a yönelik hava saldırıları düzenleyerek füze rampalarını ve altyapısını hedef aldı. Yeni saldırıların ardından İran'da patlama sesleri duyuldu.

İsrail, 13 Haziran akşam saatlerinde İran'a yeni saldırılar düzenledi.

İran'da patlama sesleri duyuldu.

İsrail Hava Kuvvetleri, X hesabında İran'daki "füze rampaları ve altyapıyı" vurmaya devam ettiklerini söyledi.

İsrail, 13 Haziran sabaha karşı da İran'ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan kapsamlı saldırılar düzenlemişti.

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BBC
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