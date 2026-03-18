İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle sürerken; Hizbullah roketlerle İsrail'in kuzeyini ve Golan Tepeleri'ni hedef aldı. Fırlatılan roketlerden bazıları İsrail tarafından engellendi. Öte yandan roketler, İsrail semalarında görüntülendi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle bölge kan gölüne döndü. Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın çok sayıda kente saldırıları düzenlenirken; İran da misilleme saldırıları düzenledi.
İsrail'i ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran, misilleme saldırılarını sürdürürken; Hizbullah İsrail'e bir dizi saldırı düzenledi.
