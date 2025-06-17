İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
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İran'ın saldırılarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sığınağa kaçtı. Herzog'un sığınaktaki görüntüsü yayımlandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran saldırılarına karşı sığınağa indi.

İSRAİLLİLER, İRAN SALDIRILARINA KARŞI SIĞINAKLARDA

İsrail-İran savaşı beşinci gününde şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın füze saldırıları sonrası Tel Aviv başta olmak üzere pek çok şehirde siren sesleri duyulurken, İsrailliler sığınaklara indi.

HERZOG DA SIĞINAĞA İNDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da İran saldırılarının ardından sığınağa indi. Herzog'un sığınakta çekilmiş görüntüsü yayımlandı. Herzog'un sığınakta yan yana olduğu insanlarla tokalaştığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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