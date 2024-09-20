İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Savaş ve Barış Mesajı

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak savaşmayı istemediklerini ancak barış ve güven içinde yaşayabilmeleri için rehineleri evlerine geri döndürme hakkına sahip oldukları belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün Gazze'deki mevcut durum ve bölgedeki gerilim hakkında konuştu. Herzog, "Tekrar tekrar söylüyorum; biz bu savaşı istemedik. Biz savaş istemiyoruz; ne bugün ne de yarın. Ancak biz de diğer insanlar gibi barış, güvenlik ve huzur içinde yaşamak ve rehineleri ailelerine ve yerinden edilmiş yurttaşları evlerine geri döndürmek için herhangi bir ulusun en temel haklarına sahibiz. Dün gece İsrail Hava Kuvvetlerinin Hizbullah'a karşı hassas ve etkileyici eylemlerini gördük. Hiç şüphe yok ki bugün bile dünya, hem düşmanlarımız hem de dostlarımız, çelikten yapılmış bir hava kuvvetine sahip olduğumuzu biliyor! Bu zorlu savaşta gösterdikleri büyük çabadan dolayı tüm güvenlik güçlerimizle birlikte kendilerini selamlıyoruz. ve terör karşısında üstesinden gelme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.