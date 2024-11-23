Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü, 20 Yaralı

İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü, 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırısında dört kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında sekiz katlı bir bina beş füze ile vuruldu. Saldırının ardından arama kurtarma çalışmaları gece karanlığında devam etti.

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine hava saldırıları gerçekleştirdi, dört kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Lübnan’daki haber kurumlarına göre merkezdeki sekiz katlı bir bina beş füze ile vuruldu.

Cumartesi yerel saatle sabaha karşı saat 04:00’te gerçekleşen saldırılar şehri sarstı.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili bir yorum yapmadı.

Merkezdeki Basta mahallesinde arama ve kurtarma ekipleri karanlıkta çalışmalarını yürütmek zorunda kaldı.

Son aylarda İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah da dahil olmak üzere örgütün çok sayıda lideri öldürüldü.

Hizbullah, Filistin’deki Hamas’a destek olmak için attığı füzeleri sıklaştırmasıyla İsrail’in hedefi oldu.

Lübnanlı yetkililere göre çatışmalarda şimdiye kadar 3.500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin gerçekleştirilmesi için ABD bölgeye bir arabulucu gönderse de henüz görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.

BBC
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.