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Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun dün gittiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede İsrail ordusuna bazı talimatlar verdiği belirtildi. Netanyahu'nun orduya Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi.

HERMON DAĞI'NDAKİ TAMPON BÖLGEYE GİTMİŞTİ

İsrail Başbakanı, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle birlikte 7 Aralık sonrası işgal edilen Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmişti.

İŞGALİN GELECEĞİNE YÖNELİK YÖNERGELER BELİRLENDİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun burada İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda tampon bölgedeki işgalinin "geleceğine yönelik yönergeleri belirlediği" belirtilmiş ancak detay verilmemişti.

Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede yaptığı açıklamada, buradaki işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtmişti.

Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVEFA:

İsrail'le iyi ilişkiler içerisinde olmak ülkemizin yararınadır. Türkiye İsrail le birlik olursa iki ülke bölgenin süper gücü olur. Hem Araplar dan, aşağlanmadan başka ne gördük bu güne kadar!!!

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Burası bize ait topraklar dese kim ne diyebilir kınamanın dışında

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

KAŞINIYOR K ÇOCUĞU NETANYAHU AMA YOK KİMSE

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Haklı. Eğer kuzey Suriye’de surıye mıllı ordusu olmasaydı aynısını TSK yapardı

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Haber YorumlarıBükücü:

Suriye kendini biraz toparlasın İsrail'e saldırır. Demedi demeyin!

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

EY AMERİKA BİZE YARDIM ET.

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Haber YorumlarıDemir Han:

İsrail Ortadoğu ülkelerin yeni patronu. Hadi adamlara karşı gelin de görek

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Ortalık karışınca ilk kim çıkar meydana ? Hırsızlar evet hırsızlar ! Hazır ortalık kan gölü iken surdan da biraz toprak çalalım diye sadece bunlar düşünür ! Suriye’nin başka komşuları da var ama tek hırsız bunlar

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

ADAM YAPARIM DEDİYSE YAPAR. ONLARDAN İCRAT BİZİMKİLERDEN LAF.

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Türkiye ile İsrail normalde savaşmazlar ama sırf araplar için İsrail ile savaşıp masum vatan evlatları ölürse fakir aile babaları evlatlarını gömüp vatan sağolsun diyorsa bu işte bir terslik vardır. Normalde Türkiye'nin gücünü İsrail biliyor ama suriyeye filistine dokunma dersen zorla savaşa gireriz sonrada koltuğu sağlam olanların çocukları asker olup ölmezler gene vatanı savunmak fakirlere düşer. Bence dengeli siyaset ile suriye bataklığında sadece terör örgütlerine odaklanmamız lazım sadece

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