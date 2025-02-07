İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Türkiye'nin Almanya'dan tedarik etmek istediği 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Savaş uçakları ile entegre edilmiş şekilde MBDA yapımı Meteor Hava-Hava füzelerinin de Ankara'ya teslim edileceği belirtildi.

BERLİN HÜKÜMETİ SATIŞI ONAYLAYACAK

İsrail basınında yer alan habere göre Berlin hükümeti Türkiye'ye savaş uçaklarına entegre edilmiş füzelerin Türkiye'ye satışını onaylayacak. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı haberde, "Türkiye'ye Meteor hava-hava füzelerinin satışını onaylaması bekleniyor. Bu gelişmiş silahların onaylanması aynı zamanda Ankara'ya Eurofighter Typhoon uçaklarının da yakın zamanda satılacağına işaret ediyor olabilir" ifadelerine yer verildi.

ATİNA'DA ENDİŞE YARATTI

Füze satışının Atina'da büyük bir endişeye neden olduğunu ifade eden haberde "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Grafteritis, Fransa Büyükelçisi Laurence Awad'ı toplantıya çağırdı. Dandias, Türkiye'ye Meteor füzelerinin olası satışı konusunda resmi bilgi talebinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

METEOR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Meteor, ileri düzey bir Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi (BVRAAM) olarak öne çıkarken, hızlı jetlerden insansız hava araçlarına kadar geniş bir hedef yelpazesine karşı kullanılabiliyor. Modern hava muharebelerinin karmaşık koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu sistem, Eurofighter Typhoon uçaklarına her hava koşulunda yüksek hassasiyet kazandırıyor.

Meteor'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş aktif radar arayıcısı sayesinde elektronik karıştırmaya maruz kalan ortamlarda bile hedef tespiti ve imhasını başarıyla gerçekleştirebiliyor olması. Füze, veri bağlantısı iletişim kabiliyeti sayesinde ağ tabanlı çalışabiliyor ve üçüncü taraf verilerden faydalanarak operasyonel esneklik sunuyor.

Füzenin yenilikçi ramjet tahrik sistemi, uçuş boyunca sürekli itiş sağlayarak "kaçılamaz bölgeyi (No Escape Zone)" genişletiyor ve hedeflerin kaçış şansını minimuma indiriyor. Füze ayrıca hem çarpma hem de yaklaşma tapalarıyla donatılarak farklı tehditlere karşı maksimum etkinlik sağlıyor.