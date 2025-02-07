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İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

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Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin detaylar İsrail basınında yer aldı. Haberde savaş uçakları ile birlikte Meteor Hava-Hava füzelerinin de entegre biçimde Ankara'yı satılacağı ve yaşanan gelişmenin Atina'da büyük bir endişeye neden olduğu bilgilerine yer verildi.

Türkiye'nin Almanya'dan tedarik etmek istediği 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Savaş uçakları ile entegre edilmiş şekilde MBDA yapımı Meteor Hava-Hava füzelerinin de Ankara'ya teslim edileceği belirtildi.

BERLİN HÜKÜMETİ SATIŞI ONAYLAYACAK

İsrail basınında yer alan habere göre Berlin hükümeti Türkiye'ye savaş uçaklarına entegre edilmiş füzelerin Türkiye'ye satışını onaylayacak. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı haberde, "Türkiye'ye Meteor hava-hava füzelerinin satışını onaylaması bekleniyor. Bu gelişmiş silahların onaylanması aynı zamanda Ankara'ya Eurofighter Typhoon uçaklarının da yakın zamanda satılacağına işaret ediyor olabilir" ifadelerine yer verildi.

İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

ATİNA'DA ENDİŞE YARATTI

Füze satışının Atina'da büyük bir endişeye neden olduğunu ifade eden haberde "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Grafteritis, Fransa Büyükelçisi Laurence Awad'ı toplantıya çağırdı. Dandias, Türkiye'ye Meteor füzelerinin olası satışı konusunda resmi bilgi talebinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

METEOR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Meteor, ileri düzey bir Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi (BVRAAM) olarak öne çıkarken, hızlı jetlerden insansız hava araçlarına kadar geniş bir hedef yelpazesine karşı kullanılabiliyor. Modern hava muharebelerinin karmaşık koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu sistem, Eurofighter Typhoon uçaklarına her hava koşulunda yüksek hassasiyet kazandırıyor.

Meteor'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş aktif radar arayıcısı sayesinde elektronik karıştırmaya maruz kalan ortamlarda bile hedef tespiti ve imhasını başarıyla gerçekleştirebiliyor olması. Füze, veri bağlantısı iletişim kabiliyeti sayesinde ağ tabanlı çalışabiliyor ve üçüncü taraf verilerden faydalanarak operasyonel esneklik sunuyor.

Füzenin yenilikçi ramjet tahrik sistemi, uçuş boyunca sürekli itiş sağlayarak "kaçılamaz bölgeyi (No Escape Zone)" genişletiyor ve hedeflerin kaçış şansını minimuma indiriyor. Füze ayrıca hem çarpma hem de yaklaşma tapalarıyla donatılarak farklı tehditlere karşı maksimum etkinlik sağlıyor.

İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıRevolver:

İsrailde de yunanistanda da bunların âlası var.. malesef bu iktidar yüzünden dünyayla ters düşmenin bedelini ödüyoruz . onlarda 5.nci nesil f35 ler varken biz 60 yıllık f 16 ları kullanıyoruz hâla

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Haber YorumlarıSavaş Batan:

öyle bir başlık atmışsınız ki gören de Türkiye Düşmanları Füzelerle türkiye'ye saldırıya geçmişler sanar

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Haber YorumlarıEmrah null:

hepsi 40 füze vay arkadaş nası bi haber sunumu panik oldu kaos oldu Yunanistan karıştı. bir gün şu sitede hayat pahaliligi ile ilgili bi haber çıkmadı. yawwwww Türkiye bitti füze alsan nolur yalandan togg yapsan nolur açın pencerelri dogalgaz bulduk desen petrolü koklayıp ohhh mis desen nolur 2002'den beri Hedef 2023'tü şimdi 2053 hatta 2073 konuşuluyor hani uçuyorduk hani kaçıyorduk Allah benim şahidim en büyük savaş bizim ülkemizde

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hani dünya lideriydik ? Hani bizden herkes çekiniyordu ? Şimdi birde Çin bizden çekiniyormuş . Türkiye uçak gemisi yapıyormuş 40 uçak taşıyacakmış uluslar arası sulara açılıp kıtalar arası ülkelere operasyon yapabilecekmiş !!!!! Lan Kızıl elmamız var dışardan uçak alırız . Uçak gemimiz güya vardı şimdi yeni yaptığımız söyleniyor . Hani şöyle , şöyle füzelerimiz vardı ? GEÇİN BUNLARI GEÇİN . Hayatınız ALGI .

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

abartmayin kardesim ABD bize parasinla vermedigi F35 i yunana verdiginde bizim yandas basinda haber bile olmadi gibi yunan basini Türkiye bizden korksun haberimi yapti ABD pkk-ypg ye silah yagdiriyor ama ne ABD ne hainler basina fotograf servis etmiyor cevremiz derinden sessizce silahlaniyor yani bizim gibi reklama girmiyor üfürerek sisirerek yanli haber yapmiyorlar.

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Yunanistan adaları füze rampaları yerleştirilmiş abd üstlerine dönüştürtürken seyret sonra komşunun uykusu kaçacak yersen

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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

İsrail neden telaş yağmıyor da Atina yapıyor onu anlamadım.Bizimi içn sıkıntı yok Yunan tedirgin mi diyor

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Haber YorumlarıUğur Onur:

İsrail'in korkmasına gerek yok Türkiye kendi ordusuna zarar veriyor zaten geleceğin Kurmay subaylarını görevden alarak

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Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

vallada billada hepsi hikaye her allahın günü şu füzemiz bu füzemiz , yok kaan yok kızılelma diyosunuz amerikadan f-35 ve f-16 modernizasyonu almanyadan euro fıghter almak çin kendimizi parçalıyoruz geçen diyolarki çelik kubbebin en önemli sistemleri s-400 ile patrıot arkadaş peki bize her allahın günü servis ettiginiz füzelerimiz ne alaka

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bizi neden basit yunan ile sürekli kıyaslıyorsunuz. Türkiye için bir günlük işi var bu ülkenin

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