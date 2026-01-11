Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasıyla ilgili soruşturmayı engelleme şüphesiyle gözaltına alındı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı 'engelleme şüphesiyle' gözaltına alındığını duyurdu. Polisin, Braverman'ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yaptığı ve soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein'ın de yeniden ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
