İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
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İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Burka köyüne saldırdı. Saldırıda bir Filistinli yaralanırken, 30 Filistinli gazdan etkilendi.
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Kaynak: AA / Yılmaz Öztürk - Dünya