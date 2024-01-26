Üye Girişi
Haberler

İsrail askerleri, Gazze'de insanı yardım istasyonunda bekleyen Filistinlilere tank ve makinalı tüfeklerle ateş açtı: 20 Filistinli öldü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nde insani yardım toplantısı düzenleyen bir grup Filistinliye saldırdığını açıkladı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiği ve kalabalığın gıda dağıtımı için toplandığı belirtildi. İsrail ordusu, olayı incelediğini söyledi. BM Mülteciler Ajansı UNRWA ve BM Dünya Gıda Programı ise olaya karışmadıklarını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nde insani yardım için toplanan bir grup Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi; olayda en az 20 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, olayı incelediklerini söyledi. Tanıklar ve sağlık yetkilileri, saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiğini, burada kalabalığın gıda dağıtımı için toplandığını belirtti.

Çevrimiçi olarak yayınlanan ve kavşak yakınındaki ana yol üzerinde çekildiği doğrulanan görüntülerde, yüzlerce kişinin arka planda kurşunlardan kaçtığı görülüyor. Yaralı Filistinlileri taşıyan erkekler, at ve eşek arabalarına yaralıları yükleyerek hızla kaçtıkları görülüyor.

Filistin mültecilere yardım eden BM Mülteciler Ajansı UNRWA ve BM Dünya Gıda Programı her ikisi de olaya karışmadıklarını belirtti.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Filistin İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title