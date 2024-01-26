İsrail askerleri, Gazze'de insanı yardım istasyonunda bekleyen Filistinlilere tank ve makinalı tüfeklerle ateş açtı: 20 Filistinli öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nde insani yardım için toplanan bir grup Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi; olayda en az 20 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, olayı incelediklerini söyledi. Tanıklar ve sağlık yetkilileri, saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiğini, burada kalabalığın gıda dağıtımı için toplandığını belirtti.

Çevrimiçi olarak yayınlanan ve kavşak yakınındaki ana yol üzerinde çekildiği doğrulanan görüntülerde, yüzlerce kişinin arka planda kurşunlardan kaçtığı görülüyor. Yaralı Filistinlileri taşıyan erkekler, at ve eşek arabalarına yaralıları yükleyerek hızla kaçtıkları görülüyor.

Filistin mültecilere yardım eden BM Mülteciler Ajansı UNRWA ve BM Dünya Gıda Programı her ikisi de olaya karışmadıklarını belirtti.