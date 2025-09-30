İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli Çocuğu Gözaltına Aldı

İSRAİL askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu 'casusluk' iddiasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin basınındaki haberlere göre, El Halil kentinde yaşları küçük olan çocuklar, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Çocukların babalarının nerede olduğuna dair sorgulandığı, bu sırada korkudan ağladıkları ve sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Askerlerin, olaya tepki gösteren çevredeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı, daha sonra da çocukların ailesinin evine baskın düzenlediği kaydedildi.