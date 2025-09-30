Haberler

İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli Çocuğu Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli Çocuğu Gözaltına Aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 küçük yaşta Filistinli çocuğu casusluk iddiasıyla gözaltına aldı. Çocukların gözaltında sorgulandığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

İSRAİL askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu 'casusluk' iddiasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin basınındaki haberlere göre, El Halil kentinde yaşları küçük olan çocuklar, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Çocukların babalarının nerede olduğuna dair sorgulandığı, bu sırada korkudan ağladıkları ve sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Askerlerin, olaya tepki gösteren çevredeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı, daha sonra da çocukların ailesinin evine baskın düzenlediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
