İsrail asıllı yazardan kan donduran sözler: Gazzeliler umrumda değil, önemli olan intikamımız

İsrail Gazze'de katliamlarına devam ederken İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı programda kan donduran sözler sarf etti. İsrail'in acımasız olması gerektiğini söyleyen Antonelli, "Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ederken, İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullandı. Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini belirtirken, Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu söyledi.

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"

13 gündür İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de hayat durdu. İsrail hastaneler, okulları, cami ve evleri vurarak bütük bir katliam gerçekleştirirken; İsrail asıllı bir yazarın televizyon programında sarf ettiği sözler kan dondurdu. Fransızca yayın yapan I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"EN ACIMASIZ ŞEKİLDE KARŞILIK VERME GÖREVİ VAR"

Söylemlerinin dozunu artıran yazar, "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli. İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.