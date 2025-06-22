İsrail, ABD'nin İran'a Saldırısı Sonrası Hava Sahasını Kapatmış Olabilir

İSRAİL, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu kaydedildi.