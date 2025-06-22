İsrail, ABD'nin İran'a Saldırısı Sonrası Hava Sahasını Kapatmış Olabilir
İsrail, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını açıkladı. Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişleri ise devam ediyor.
İSRAİL, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.
İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya