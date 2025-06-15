İsrai'den İran Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı! Yıkım böyle görüntülendi

İsrai'den İran Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı! Yıkım böyle görüntülendi
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İsrai'den İran Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı! Yıkım böyle görüntülendi
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı'na ait bina hasar gördü. Binanın son hali kameralarca kaydedilirken; binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in, Tahran'daki saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. Gün boyunca saldırılarına devam eden İsrail, İran'da kritik noktaları hedefr aldı.

BAKANLIK BİNASINI VURDULAR

İsrail'in saldırdığı noktalardan biri de İran Dışişleri Bakanlığı Binası oldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Tahran'daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünün hemen karşısında bulunan binalarından birine saldırdığını bildirdi.

BİNADAKİ YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırıda sivillerin yaralandığını kaydeden Hatibzade, saldırı sonrasına ait görüntüler de paylaştı. Görüntülerde, enstitünün kütüphanesindeki hasar görüldü.

"AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU"

İranlı yetkili, "Bu, İsrail rejiminin İran'a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının parçası olan açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Tahran'ın kuzeyinde Niyaveran semtinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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