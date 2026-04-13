İspanya’da tarlada çalışan kadın Trump’a benzerliğiyle gündem oldu
İspanya’da tarlada çalışırken görüntülenen bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump’a olan dikkat çekici benzerliğiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğal bir anın kayda alındığı görüntüler hızla yayılırken, kadının yüz hatları ve saçları üzerinden yapılan yorumlar benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi; geçmişte farklı ülkelerde ortaya çıkan benzerlik örnekleri de yeniden hatırlandı.
ABD Başkanı Donald Trump’a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kadın, İspanya’da tarlada çalışırken görüntülenmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.
DOĞAL AN, BÜYÜK YANKI
İspanya kırsalında çekildiği belirtilen görüntülerde, tarlada çalışan kadının sarıya çalan saçları, yüz hatları ve mimikleri Trump’a benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntünün kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.
BENZERLİKLER GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR
Kendine has saç stili ve yüz ifadeleriyle ikonik bir görünüme sahip olan Trump, zaman zaman farklı ülkelerde ortaya çıkan “benzerleriyle” gündeme gelmeye devam ediyor.
TÜRKİYE’DEKİ İLGİNÇ ÖRNEK HATIRLATILDI
Öte yandan Türkiye’de bir dönem “Ankaralı Necla” olarak bilinen Necla Özmen de Trump'ın babası olduğunu iddia ederek kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR
İspanya’daki kadının kimliğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, görüntülerin tamamen doğal bir anı yansıttığı ifade ediliyor. Buna rağmen benzerlik, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.