İspanya televizyonunda Türkçe mesaj: Baklava ve saç ekimi için teşekkür

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'daki askeri üsleri kullanma talebine "Hayır" diyerek sergilediği kararlı tutum, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Bu diplomatik hamlenin ardından Türkiye'de artan İspanya sevgisi karşılıksız kalmadı. Üst üste gelen karşılıklı jestlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Son jest bir İspanyol televizyonunun yayını sırasında geldi. Canlı yayında Türkiye'ye seslenen sunucu iki ülke arasındaki dostluğun altını çizdi.

BAKLAVA VE SAÇ EKİMİ İÇİN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin misafirperverliğine, gastronomisine ve sağlık turizmindeki başarısına vurgu yapan sunucu Türkçe olarak "Baklava ve saç ekimi için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz, Türk dostlarımız" diyerek canlı yayından Türkiye'ye selam gönderdi.

Sunucu sözlerini "Viva Türkiye" (YAŞA TÜRKİYE) diyerek sonlandırdı.