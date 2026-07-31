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İspanya'nın Fas sınırındaki Ceuta bölgesinde 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İspanya'nın Fas sınırındaki Ceuta bölgesinde 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
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İSPANYA'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan en az 18 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

İSPANYA'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan en az 18 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç yoğunluğu can kayıplarına yol açtı. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, Fas'tan İspanya toprağına deniz yoluyla geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Binlerce düzensiz göçmenin sınırları aşarak Ceuta'ya girmesinin ardından İspanya hükümeti, sivil muhafızlara destek olmak amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırdı.

Binlerce düzensiz göçmenin toplu geçiş girişiminde bulunması üzerine, komşu bölge Melilla'da İspanya ile Fas arasındaki tek faal geçiş noktası olan Beni Enzar sınır kapısı da ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, devam eden güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak için bölge sakinlerine sınır hattından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturan Ceuta ve Melilla, uzun süredir Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin başlıca geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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