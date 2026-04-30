İspanya, İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İSPANYA'nın İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich, Bakanlığa çağırılarak, 'aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı' belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı