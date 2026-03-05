Haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Orta Doğu'daki tutumumuz değişmedi

Güncelleme:
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşlara ve İran'daki bombalamalara dair tutumunun değişmediğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü ise İspanya'nın ABD ordusuyla iş birliği yapacağını açıkladı.

İSPANYA Dışişleri Bakanı Albares, "İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İspanya ile ilgili olarak dün Başkan'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum ve anladığım kadarıyla ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusunun, İspanya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel ise ülkesinde katıldığı bir radyo programında konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
