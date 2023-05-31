Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

Dünya Haberleri

İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.

- İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

VALENCİA - İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.

İspanya'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Valencia ve Murcia özerk bölgelerinde yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Valencia Alicante'de araçlar yollarda kaldı, ara sokaklarda su baskınları meydana geldi.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), yağışın devam edeceği uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Valencia İspanya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title