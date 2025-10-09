Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze Ateşkesi Açıklaması
Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının adil ve kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını umduğunu belirtti ve diyalog ile yardım çağrısında bulundu.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Hamas ile İsrail arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının adil ve kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını umduklarını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin Orta Doğu'dan gelen haberleri memnuniyetle karşıladığını ve Hamas ile İsrail arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının adil ve kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını umduklarını bildirdi.

Sanchez, "Şimdi diyalog kurma, sivil halka yardım etme ve geleceğe umutla bakma zamanıdır. Ancak adalet ve hafıza da unutulmamalıdır. Böylece yaşanan zulümlerin bir daha asla tekrarlanmaması sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
