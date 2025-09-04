Haberler

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Paris Uçuşunda Teknik Sorun Yaşadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Paris Uçuşunda Teknik Sorun Yaşadı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Paris'teki Ukrayna zirvesine katılmak için yola çıkarken uçağında bir teknik arıza nedeniyle Madrid'e dönmek zorunda kaldı. Sanchez, toplantıya video konferansla katılacağı bildirildi.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez'in, Paris uçağındaki teknik bir sorun nedeniyle Madrid'e dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

İspanya Başbakanlık Ofisi, Paris'te düzenlenen Ukrayna zirvesine katılmak üzere yola çıkan Başbakan Pedro Sanchez'ın uçağında teknik bir arıza yaşandığını açıkladı. Açıklamada, Sanchez'in toplantıya video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
